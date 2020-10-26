Рост произойдет в несколько этапов, начиная с января следующего года
Увеличение зарплат коснется следующей категории граждан: преподавателей в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Минобразования Украины.
Так, если преподаватели высшей категории в январе этого года имели должностной оклад в размере 5 тыс. 087 грн, а в сентябре этого года - 5 тыс. 385 грн, то в 2021 году зарплата увеличится до 6 тыс. 461 грн, а в июле - 7 тыс. 001 грн.
Должностной оклад руководителя учреждения профессионального, специального предвысшего образования (17 тарифный разряд) в январе текущего года состаляла 6 тыс. 306 грн, в сентябре - 6 тыс. 675 грн. Предполагается, что с января 2021 зарплата увеличится до 8 тыс. 010 грн, а с июля 2021 - до 8 тыс. 679 грн.
«Танці з зірками» 9 выпуск: возвращение Позитива и уход сильной пары по собственному желанию
Деми Роуз едва не разорвала купальник внушительными формами, горячие кадры: «Мечта»
Кристина Асмус предстала перед публикой без лифчика, Харламов затаил дыхание: "По многочисленным просьбам..."
В Сети обсуждают настоящую маму детей Аллы Пугачевой и Галкина: "Симпатичная женщина!"
В целом в течение 2021 зарплаты работников образования будут увеличены почти на 30%.
Ранее мы сообщали, некоторые украинцы могут рассчитывать на повышение зарплат в течение 12 месяцев. Такие данные указаны в отчете, который был представлен НБУ.
По информации госрегулятора, в Украине выросло количество компаний, которые на протяжении следующего года готовы повысить зарплаты своим сотрудникам.
Согласно опросу, таких компаний 55,7% (36,5% в прошлом квартале). И только 3,6% компаний высказались за сокращение зарплат своим работникам. Лучшие ожидания по увеличению фонда оплаты труда, как говорится в отчете Нацбанка, имеют крупные предприятия.
Каждое десятое предприятие готово нанимать новых сотрудников, а к сокращению персонала готовятся 21% опрошенных (каждый пятый). В итоге отрицательный баланс ожиданий составил минус 10,8%.
Напомним, пенсии и зарплаты могут отобрать, банкам разрешили: предупреждение НБУ о массовой "заморозке"
Также Politeka писала, что деньги для одной из категорий украинцев найдены, кто разбогатеет уже в ноябре