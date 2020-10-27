Украинцы массово страдают от урезания зарплат, и ищут спасения в работе за границей

В частности, работники "Укрзализныци" заявляют, что зарплаты, по сравнению с прошлым годом, уменьшились, а нагрузка, наоборот, растет, пишет "Страна".

По официальным данным "Укрзализныци", в сентябре прошлого года средняя зарплата по компании составляла 12435 гривен, а в марте 2020 года упала до 11660 гривен. Причиной назвали карантин, поскольку пассажирское движение приостанавливалось.

Но, как говорит представитель профсоюза Александр Скиба, ситуация пока не выровнялась, причем не только по пассажирскому, но и по грузовому направлению.

Железнодорожники по всей странемассово жалуются на снжение премий. В целом за счет снижения доплат зарплаты упали, по сравнению с прошлым годом минимум на 10%.

Как объяснили в профсоюзе, большинство специалистов работают по сдельно-премиальной схеме - есть почасовая оплата, которая формирует месячный клад в зависимости от отработанных часов, и различные доплаты. Скажем, помимо премии это доплата за выслугу лет, за право управления (для машинистов и их помощников), ночные смены и прочее. Каждая доплата - 5-10% от оклада.

Стоит отметить, что с 1 июля, часть людей перевели на 4-дневную рабочую неделю. В общей сложности нововведение коснулось 40-50% персонала. И хотя в сентябре обежали вернуть людей к обычному режиму, но ничего так и не изменилось.

Есть и другие схемы, которые снижают общую зарплату железнодорожников.

К примеру, увеличилось непродуктивное использование рабочего времени локомотивных бригад. Рабочие следуют пассажирами из пункта оборота и за время в дороге им не начисляются премиальные и за выслугу лет и т.д.

На пассажирском направлении заработок зависит от длинны маршрута и количества отработанных часов. "На длинном плече и с переработками (если работать 200-205 часов в месяц вместе обычных 160-170) пассажирские получают больше грузовых примерно на 4 тысячи, то есть до 16-21 тысячи на руки. Но нагрузка колоссальная", — говорят в УЗ.

По словам Скибы, многие работники, особенно с небольшим опытом, вообще сидят на минималке. Так, слесари-ремонтники и те, кто работает на обработке грузов, получают всего по 4,5 тысячи гривен.

Не удивительно, что специалисты сейчас бегут из УЗ - ищут работу в других отраслях или уезжают за границу.

По данным председателя Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадима Бубняка, в прошлом году среди железнодорожников наблюдалась рекордная текучесть кадров - 9,2% (для сравнения: в 2015 году - 4,2%).

"Профессия железнодорожника стала непрестижной. Многие уходят в другие отрасли, часть коллег уезжает в Европу на заработки. Понятно, не на железную дорогу - на стройку или горшки носить", - отмечает он.

В этом году ситуация еще больше усугубилась.

"Зарплаты снизились, причем ощутимо. Плюс есть подозрения, что не будет повышения, предусмотренного в коллективном договоре - на 25%", — говорит Скиба.

Напомним, пенсии и зарплаты могут отобрать, банкам разрешили: предупреждение НБУ о массовой "заморозке"

Как сообщала Politeka, масштабное повышение зарплат, от украинцев решили не скрывать: "Каждый пятый..."

Также Politeka писала, что украинцы получат новую прибавку к зарплатам, в Кабмине назвали счастливчиков и сроки: "До 7000 гривен".