Украинцы массово страдают от урезания зарплат, и ищут спасения в работе за границей
В частности, работники "Укрзализныци" заявляют, что зарплаты, по сравнению с прошлым годом, уменьшились, а нагрузка, наоборот, растет, пишет "Страна".
По официальным данным "Укрзализныци", в сентябре прошлого года средняя зарплата по компании составляла 12435 гривен, а в марте 2020 года упала до 11660 гривен. Причиной назвали карантин, поскольку пассажирское движение приостанавливалось.
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Но, как говорит представитель профсоюза Александр Скиба, ситуация пока не выровнялась, причем не только по пассажирскому, но и по грузовому направлению.
Железнодорожники по всей странемассово жалуются на снжение премий. В целом за счет снижения доплат зарплаты упали, по сравнению с прошлым годом минимум на 10%.
Как объяснили в профсоюзе, большинство специалистов работают по сдельно-премиальной схеме - есть почасовая оплата, которая формирует месячный клад в зависимости от отработанных часов, и различные доплаты. Скажем, помимо премии это доплата за выслугу лет, за право управления (для машинистов и их помощников), ночные смены и прочее. Каждая доплата - 5-10% от оклада.
Стоит отметить, что с 1 июля, часть людей перевели на 4-дневную рабочую неделю. В общей сложности нововведение коснулось 40-50% персонала. И хотя в сентябре обежали вернуть людей к обычному режиму, но ничего так и не изменилось.
Есть и другие схемы, которые снижают общую зарплату железнодорожников.
К примеру, увеличилось непродуктивное использование рабочего времени локомотивных бригад. Рабочие следуют пассажирами из пункта оборота и за время в дороге им не начисляются премиальные и за выслугу лет и т.д.
На пассажирском направлении заработок зависит от длинны маршрута и количества отработанных часов. "На длинном плече и с переработками (если работать 200-205 часов в месяц вместе обычных 160-170) пассажирские получают больше грузовых примерно на 4 тысячи, то есть до 16-21 тысячи на руки. Но нагрузка колоссальная", — говорят в УЗ.
По словам Скибы, многие работники, особенно с небольшим опытом, вообще сидят на минималке. Так, слесари-ремонтники и те, кто работает на обработке грузов, получают всего по 4,5 тысячи гривен.
Не удивительно, что специалисты сейчас бегут из УЗ - ищут работу в других отраслях или уезжают за границу.
По данным председателя Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадима Бубняка, в прошлом году среди железнодорожников наблюдалась рекордная текучесть кадров - 9,2% (для сравнения: в 2015 году - 4,2%).
"Профессия железнодорожника стала непрестижной. Многие уходят в другие отрасли, часть коллег уезжает в Европу на заработки. Понятно, не на железную дорогу - на стройку или горшки носить", - отмечает он.
В этом году ситуация еще больше усугубилась.
"Зарплаты снизились, причем ощутимо. Плюс есть подозрения, что не будет повышения, предусмотренного в коллективном договоре - на 25%", — говорит Скиба.
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