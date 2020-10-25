Банки имеют право ограничить украинцев в пользовании счетами

Как передает Politeka.net, как и кому стоит опасаться блокировки счетов, разъяснили на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным, НБУ уже получил десятки жалоб граждан, которые столкнулись с данной проблемой.



Речь идет о счетах, на которые зачисляется заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь или другие социальные выплаты.

"Когда вы подписываете кредитный договор, то берёте на себя обязательства о погашении тела кредита вместе с комиссиями и процентами за пользование. Если вы нарушите эти условия, то финансовое учреждение имеет право обратиться в государственный или частный исполнитель и суд. А они могут арестовать средства, которые есть на ваших счетах", - сообщили в НБУ.

Кроме того, арестовать средства могут из-за задолженности по уплате алиментов или штрафов. Это предусмотрено Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты – это так называемые средства целевого назначения, но банк может не иметь технической возможности открыть отдельный счет, поэтому они тоже могут блокироваться.

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Кроме того, на 12% планируют поднять экологический налог, на столько же подорожает использование, леса, водных ресурсов и радиочастот.

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