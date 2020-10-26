Некоторые украинцы могут рассчитывать на повышение зарплат в течение 12 месяцев
Такие данные указаны в отчете, который был представлен пресс-службой НБУ.
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По информации госрегулятора, в Украине выросло количество компаний, которые на протяжении следующих 12 месяцев готовы повысить зарплаты своим сотрудникам.
Согласно опросу, таких компаний 55,7% (36,5% в прошлом квартале). И только 3,6% компаний высказались за сокращение зарплат своим работникам. Лучшие ожидания по увеличению фонда оплаты труда, как говорится в отчете Нацбанка, имеют крупные предприятия.
Каждое десятое предприятие готово нанимать новых сотрудников, а к сокращению персонала готовятся 21% опрошенных (каждый пятый). В итоге отрицательный баланс ожиданий составил минус 10,8%.
Пессимистично настроены практически представители всех видов экономической деятельности, кроме торговли, где спрос на продукцию не будет меняться.
В пресс-службе Нацбанка также добавили, что каждая пятая компания в Украине готова нарастить инвестиционные расходы, прежде всего на машины, оборудование и инвентарь.
Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получать зарплаты даже после увольнения.
Размер выплат зависит от стажа и уровня заработной платы. Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать эти деньги можно в течение 9 месяцев.
Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.
Напомним, арест счетов с зарплатами и пенсиями украинцев, в НБУ рассказали, что делать.
Как сообщала Politeka, зарплаты обычных украинцев начнут блокировать, счета арестуют.
Также Politeka писала, что новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой.