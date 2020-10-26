Кому повезет больше всех

Некоторые украинцы могут рассчитывать на повышение зарплат в течение 12 месяцев

Такие данные указаны в отчете, который был представлен пресс-службой НБУ.

По информации госрегулятора, в Украине выросло количество компаний, которые на протяжении следующих 12 месяцев готовы повысить зарплаты своим сотрудникам.

Согласно опросу, таких компаний 55,7% (36,5% в прошлом квартале). И только 3,6% компаний высказались за сокращение зарплат своим работникам. Лучшие ожидания по увеличению фонда оплаты труда, как говорится в отчете Нацбанка, имеют крупные предприятия.

Каждое десятое предприятие готово нанимать новых сотрудников, а к сокращению персонала готовятся 21% опрошенных (каждый пятый). В итоге отрицательный баланс ожиданий составил минус 10,8%.

Пессимистично настроены практически представители всех видов экономической деятельности, кроме торговли, где спрос на продукцию не будет меняться.

В пресс-службе Нацбанка также добавили, что каждая пятая компания в Украине готова нарастить инвестиционные расходы, прежде всего на машины, оборудование и инвентарь.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получать зарплаты даже после увольнения.

Размер выплат зависит от стажа и уровня заработной платы. Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать эти деньги можно в течение 9 месяцев.

Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Напомним, арест счетов с зарплатами и пенсиями украинцев, в НБУ рассказали, что делать.

Как сообщала Politeka, зарплаты обычных украинцев начнут блокировать, счета арестуют.

Также Politeka писала, что новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой.