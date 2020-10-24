В данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов сообщили, кто из украинцев зарабатывает больше всего
Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения только для украинских программистов, передает Обозреватель.
В этой сфере украинцы могут ежемесячно получать около 60 тысяч гривен.
Таблица самых высокооплачиваемых профессий в Украине выглядит следующим образом:
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C++ программист – 62500 грн;
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Java developer – 54000 грн;
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DevOps engineer – 54000 грн;
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Net developer – 50000 грн;
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Python-программист – 50000 грн;
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Team leader – 50000 грн;
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Magento developer – 49000 грн;
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Веб-аналитик – 43000 грн;
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IOS developer – 40000 грн;
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C# Developer – 40000 грн.
Также ранее сообщалось, что украинцы могут после увольнения еще почти год получать часть зарплаты.
Размер выплат зависит от стажа и уровня заработной платы. Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать эти деньги можно в течение 9 месяцев.
Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.
Напомним, арест счетов с зарплатами и пенсиями украинцев, в НБУ рассказали, что делать.
Как сообщала Politeka, зарплаты обычных украинцев начнут блокировать, счета арестуют.
Также Politeka писала, что новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой.