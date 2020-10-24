В данных статистики одного из крупнейших кадровых порталов сообщили, кто из украинцев зарабатывает больше всего

Так, если в предыдущие месяцы в списке вакансий с высокими зарплатами также появлялись и менеджеры в разных сферах, сейчас же абсолютно все предложения только для украинских программистов, передает Обозреватель.

В этой сфере украинцы могут ежемесячно получать около 60 тысяч гривен.

Зарплаты, выплаты

Таблица самых высокооплачиваемых профессий в Украине выглядит следующим образом:

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  • C++ программист – 62500 грн;

  • Java developer – 54000 грн;

  • DevOps engineer – 54000 грн;

  • Net developer – 50000 грн;

  • Python-программист – 50000 грн;

  • Team leader – 50000 грн;

  • Magento developer – 49000 грн;

  • Веб-аналитик – 43000 грн;

  • IOS developer – 40000 грн;

  • C# Developer – 40000 грн.

центр занятости, работа

Также ранее сообщалось, что украинцы могут после увольнения еще почти год получать часть зарплаты.

Размер выплат зависит от стажа и уровня заработной платы. Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать эти деньги можно в течение 9 месяцев. 

Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Напомним, арест счетов с зарплатами и пенсиями украинцев, в НБУ рассказали, что делать.

Как сообщала Politeka, зарплаты обычных украинцев начнут блокировать, счета арестуют.

Также Politeka писала, что новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой.