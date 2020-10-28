Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про улюблений одяг

На фото красуня показала себе в кімоно з глибоким декольте і без білизни. Демі лежала на ліжку, а волосся зібрала назад. Роуз оголила п'яту точку, відвівши погляд від об'єктива камери. Дівчина дозволила насолодитися найапетитнішими частинами тіла в сміливому вбранні, що зробило фото максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кімоно на будь-який випадок", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сама приголомшлива", "улюблена фотографія тебе ще", "хороші флюїди для всіх, хто це читає", "Листопад близький" ," Ти відмінно виглядаєш"," Привіт, дитинко, люблю тебе"," Моя дівчинка", " я люблю тебе, весь твій пост ... цілу мою платонічну любов, Божественна крихта", "Богиня", "вау, ти така красива, моя дорога, я так сильно тебе люблю, ти приголомшлива", "чудова чуттєва Малятко", "я хочу лягти з тобою в ліжко".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз показала бюст в занадто відкритому вбранні.

Цього разу на фото Демі позувала в сукні кольору металік із золотистим відблиском і декольте нижче пупка. Ледве приховавши груди, Роуз виглядала дуже задоволеною. Моделі вдалося справити належне враження на вечірці, адже вона зовсім нічого не приховала.

Нагадавши, волога Демі Роуз без ліфчика палко притулилася до камери, можна розглянути кожну родимку

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