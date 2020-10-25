Известная модель Деми Роуз посветила бюстом в крохотном купальнике

Звезда проводит уже продолжительное время на отдыхе, публикуя самые жаркие кадры, которые только можно себе представить, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка предстала в маленьком белоснежном бикини, из которого выпрыгивали большие прелести.

Маленький купальник натянулся на тонких бретельках, грудь смотрелась очень соблазнительно, поблескивая на свету. Вероятно, красотка намазала свои формы лосьоном для загара.

Прелести красиво сжались и смотрелись невероятно. При этом на Роуз был и белый пляжный халатик. Прозрачная ткань едва ли прикрывала плечи звезды.

Нельзя не отметить ровный загар знаменитости, который особо заметен во втором сториз. Модель поднесла камеру ближе и похвасталась бронзовой кожей. Деми улыбнулась и выглядела свежо и счастливо: "Как перестать завидовать?".

Кадры в сториз не смогли собрать комментарии и лайки в открытом доступе.

Однако, возможно, красотка получила много приятных слов в личной переписке.

Напомним, Деми Роуз позировала в закрытом купальнике с большим декольте и прозрачным верхом. Девушка сидела на яхте и вывалила роскошную красоту перед камерой. Волосы у модели были распущенными, что сделало кадр еще более эффектным.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз грелась под лучами солнца, не забывая баловать своих подписчиков в Инстаграм.

Красотка для отдыха выбирает только самые смелые образы и бикини. Так, звезда предстала в крохотном, почти невидимом, бикини, благодаря которым можно налюбоваться упругими ягодицами.

Напомним, Деми Роуз вскружила голову своими безразмерными "дынями" в черных кружевах: "Лучший подарок на пляже".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз с шестым размером показала, что на земле есть рай: нужный ракурс.

Также Politeka писала, что Деми Роуз показала свои необъятные богатства в "невидимом" белье: "Ты лиса!".