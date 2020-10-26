Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала идеальный образ для отдыха на пляже

Темноволосая модель делится новыми кадрами в разделе Стори почти каждый день. В отличие от популярных фитнес-моделей – Аны Чери, Лекси Кай, Соммер Рей и других, девушка не акцентирует внимание на спорте. Роуз предпочитает показывать исключительно фото с пляжа и своего отдыха.

Как правило, на кадрах молодая знаменитость хвастается пополнением в своей коллекции бикини или удивляет образом во время отдыха в клубе или ресторане. Деми всегда делает акцент именно на пышном бюсте, считая тот своей гордостью, ведь она не делала пластических операций.

В черном бикини со шнуровкой под грудью Роуз и правда выглядела весьма соблазнительно, а накидка на бедрах с бахромой идеально дополнила пляжный лук.

«Привет, Деми, как дела?; просто роскошная малышка и волшебная девочка💖💖; как можно забыть эту девочку🔥❤️; Красивый вид; Девушка Ежевики такая милая; Довольно крутой наряд 👍. Дай угадаю? ... Вы не найдете этого в магазинах Target 🎯. Ха-ха, ты отлично выглядишь, горячо от прикосновения👍 🔥🇺🇸; Я буду есть тебя весь день; Симпатичная горячая хорошенькая милфа🔥;Она действительно потрясающая женщина, мягко говоря!; Я не думаю, что на самом деле хочу подписаться на кого-то еще ... когда-либо; 🔥 Потрясающе 🔥😍💋».

Мы также писали, что так как Роуз рекламирует одежду для дома, она не стеснена в выборе, а потому едва не каждый день показывает на фото новые образы. В оранжевом купальнике Роуз удалось подчеркнуть бюст шестого размера благодаря форме лифчика.

Прогнувшись в спине и выставив бюст вперед, модель выглядела достаточно соблазнительно, ее тонкий синий халат упал с плеч, оголив тело и показав достоинства в выгодном свете на закате.

«У нее такие закаты…; Мой милый водитель😁😘; идеально; За рулем мира; Ты такая милая крошка; Хороший почтовый малыш, действительно красивое тело😍😍; безупречная красота💯🔥😮😍; Похоже на андроид ... Думаю, просто нужно немного освещения на этой фотографии, тогда отлично! 😉; Так мило 🌸зарулила по полной🌸; роскошная девушка и роскошные формы», - пишут пользователи.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике