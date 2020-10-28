Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о любимой одежде

На фото красотка показала себя в кимоно с глубоким декольте и без белья. Деми лежала на кровати, а волосы собрала назад. Роуз оголила пятую точку, отвев взгляд от обьектива камеры. Девушка позволила насладиться самыми аппетитными частями тела в смелом наряде, что сделало фото максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кимоно на любой случай", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая потрясающая", "Любимая фотография тебя еще", "Хорошие флюиды для всех, кто это читает", "Ноябрь близок", "ты отлично выглядишь", "Привет, детка, люблю тебя", "Моя девочка", "я люблю тебя, весь твой пост ... целую мою платоническую любовь, божественная крошка", "Богиня", "вау, ты такая красивая, моя дорогая, я так сильно тебя люблю, ты потрясающая", "чудесная чувственная малышка", "Я хочу лечь с тобой в постель".

Сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз показала бюст в слишком открытом наряде.

В этот раз на фото Деми позировала в платье цвета металлик с золотистым отблеском и декольте ниже пупка. Едва скрыв грудь, Роуз выглядела очень довольной. Модели удалось произвести должное впечатление на вечеринке, ведь она совсем ничего не скрыла.

Напомним, влажная Деми Роуз без лифчика пылко прижалась к камере, можно рассмотреть каждую родинку

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