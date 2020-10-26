25-летняя британская инста-дива, модель Деми Роуз осчастливила поклонников втройне, показав своих двух подружек, не обремененных скромностью

Как передает Politeka.net, модель опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала на яхте.

Пока судно раскачивалось на лазурных волнах, Деми и ее подружки показали верх соблазна на камеру. Три красотки сидели на скамейке в томных позах, не стесняясь повернуться своей самой выгодной стороной - прямо конкурс красоты.

Роуз "запаковала" аппетитный бюст в оранжевый бикини: клаптики ткани практически ничего не скрыли, девушка выставила свои "тыковки" на всеобщее обозрение и явно с большим удовольствием.

Ее подружки-кокетки были в черном и белом нарядах. Они также не стеснялись демонстрировать завидные формы, эффектно стянутые красивыми декольте.

По очереди камера приблизилась к каждой из них, давая возможность зрителям рассмотреть абсолютно все и насладиться моментом. В конце Деми сложила губы "уточкой", будто бы послав воздушный поцелуй.

Ранее мы сообщали, Роуз восхитила "вкусным" видом в черном топе с завязочками и юбке с бахромой. Девушка действительно выглядела очень соблазнительно, поэтому неудивительно, что поклонники оживились в комментариях:

"Привет, Деми, как дела?; просто роскошная малышка и волшебная девочка💖💖; как можно забыть эту девочку🔥❤️; Красивый вид; Довольно крутой наряд 👍Ха-ха, ты отлично выглядишь, горячо от прикосновения👍; Я буду есть тебя весь день; Симпатичная горячая хорошенькая милфа🔥;Она действительно потрясающая женщина, мягко говоря!".

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике