Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе і розповіла про гендер

На кадрах Емілі позує в шовковій комбінації з мереживами. Дівчина сидить в різних позах на 9 кадрах і демонструє свій животик. На красуні білизни не виявилося, а волосся зірка залишила розпущеним. Фото вийшли досить спокусливими і ніжними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ким буде ця людина? Для якої людини ми станемо батьками? Як вони змінять наше життя і те, ким ми є?". Прочитайте моє есе про вагітність та гендер. Спасибі за всі добрі побажання", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "вітаємо", "Приголомшлива", "Ой, Мазель Емілі", " як назвемо малюка ???", "Вона спробує не вказувати стать"," неможливо, я завжди використовував презерватив"," Без образ, але завагітніти не так вже й важливо","матуся-красуня".

Повідомлялося, що знаменита модель Емілі Ратаковскі оголосила про те, що чекає первістка, і засвітила кругленький животик на оголених кадрах.

Емілі з уже помітно кругленьким животом з'явилася на digital-обкладинці нового випуску Vogue.

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