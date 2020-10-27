Известная модель Эмили Ратаковски показала себя и рассказала о гендере

На кадрах Эмили позирует в шелковой комбинации с кружевами. Девушка сидит в разных позах на 9 кадрах и демонстрирует свой животик. На красотке белья не оказалось, а волосы звезда оставила распущенными. Фото вышли довольно соблазнительными и нежными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как они изменят нашу жизнь и то, кем мы являемся?". Прочтите мое эссе о беременности и гендере. Спасибо за все добрые пожелания", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Поздравляем", "Оглушающая", "Ой, Мазель Эмили", "Как назовём малыша ???", "Она попытается не указывать пол", "Невозможно, я всегда использовал презерватив", "Без обид, но забеременеть не так уж и важно", "Мамочка-красотка".

Сообщалось, что знаменитая модель Эмили Ратаковски объявила о том, что ждет первенца, и засветила округлившийся животик на обнаженных кадрах.

Эмили с уже заметно округлившимся животом появилась на digital-обложке нового выпуска Vogue.

Напомним, Эмили Ратаковски поджарила "крендельки" на солнце в трендовом белье

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