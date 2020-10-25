Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски продолжает интриговать образами в одном черном белье
Девушка поражает публику каждый раз, когда выходит в свет. Все дело в том, что она выглядит не только очень стройной, но еще и очень ухоженной. Эмили не любит макияж и боится испортить волосы укладками, потому ее часто можно заметить с распущенными и слегка спутанными волосами.
При этом девушка не любит спорт. Так как ей не нравится посещать зал, она занимается на природе и ходит на пляж расслабиться. На фото Эмили видно, что она очень потянутая и фигуристая. Девушка знает, как работать над собой.
Идеальные занятия, по мнению звезды, – это йога и хайкинг. Таким нагрузкам она уделяет несколько тренировок в неделю.А когда на носу важное мероприятие, то она и вовсе садится на жесткую соковую диету, выпивая лишь легкие смузи, девушка уверена, что так чувствует себя лучше и чистит организм.
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Судя по снимку Ратаковси, ей это и правда помогает, ведь чистая и идеальная кожа знаменитости является прямым подтверждением этого.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показалась в необычном образе.
На фото Эмили позирует в полосатом платье. Красотка дополнила образ стильными серьгами, а сама устроилась в довольно пикантной позе на стуле. Волосы были у модели собраны назад, а рядом можно увидеть вазу, в которой стоял цветок.
Фанаты поставили "мне нравится" и не писали комментарии, но под другими публикациями постоянно радуют Эмили комплиментами:
"Выглядит прекрасно, грация кошки", "слишком прекрасно слишком идеально", "Каково быть фаворитом Бога? Серьезно, ты великолепна! Не слушайте ненавистников, они просто завидуют.", " Ух ты глаза ... Яркие ... Вау яркая, как звезда в небе", "Горячий пирожочек".
Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини
Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини