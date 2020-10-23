Известная модель Эмили Ратаковски похвасталась откровенным образом

Как сообщает Politeka, ссылаясь на одну из многочисленных фан-страничек звезды, на этот раз супермодель превзошла саму себя.

Напомним, Эмили родилась 7 июня 1991 года в Великобритании. Уже в 14 лет юная Эмили подписала контракт с модельным агентством Ford Models. В 2009 году у девушки был первый опыт съемок в кино – она исполнила роль Таши в сериале "iCarly".

В 2013 году снялась в двух клипах известной группы Maroon. Участие в клипе "Blurred Lines" принесло ей широкую популярность.

На фото Эмили позирует у бассейна в яркий солнечный день, это видно по тому, что лучи Солнца падают на лицо девушки.

На модели – откровенный раздельный купальник, который совсем не скрывает прелестей девушки. Руки Ратаковски прижала к груди и поднесла к шее.

Фанаты по достоинству оценили новый образ девушки, отметив это лайками. "Горячо", наверняка подумал не один мужчина, глядя на эту фотографию. И это при том, что девушка не отказывает себе в удовольствии есть калорийные блюда. Они никак не отражаются на ее стройной фигуре. В чем загадка модели – неизвестно.

Ратаковски надела короткий жакет на одной пуговице, под которым, казалось, нет белья. Грудь звезды красиво выпирала. Длина наряда позволила рассмотреть упругий животик модели - все-таки она такая жгучая. Рельефы ее тела просто завораживают. Образ Ратаковски дополнили различные аксессуары и распущенные волосы. Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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