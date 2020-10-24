Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски продолжает будоражить домашними образами в одном белье

Супермодель является одной из самых популярных представительниц данной профессии. Вместе с Беллой и Джиджи Хадид, а также Кендалл Дженнер Эмили покоряет фигурой на подиуме и в реальной жизни. Так как Ратаковски уверяет: она за естественность, девушка появляется на публике нередко без макияжа, идеальных образов и укладок.

Эмили нравится эпатировать публику простыми образами. Во время прогулок девушка всегда хвастается достоинствами в кроп-топах и лосинах. А на модных съемках отказывается делать замысловатую прическу. Чтобы не испортить волосы, Ратаковски прилагает множество усилий.

При этом о фигуре она не особо беспокоится. Так как Эмили от природы худая, она позволяет себе алкоголь, сладости и вредную пищу. Тем не менее, не часто. Чтобы ее кожа была упругая и имела ровный тон, Эмили часто перед показами сидит на одних овощных и фруктовых смузи.

На домашнем фото Ратаковски также вид, что она хорошо следит за здоровьем в целом, а ее достоинства не оставят никого равнодушными из-за ухоженного вида.

Мы также писали, модель не так давно рассказала, что заключила новый контракт с компанией, которую будет в дальнейшем рекламировать. Теперь в Инстаграм на фан-аккаунтах появляются самые разные фото из фотосессий девушки, тогда как сама она показывает лишь домашние фото в Сториз.

На одном из фото девушка позировала у пляжного домика, привычно выставив ягодицы на показ и повернувшись к объективу спиной. Девушка дополнила пляжный лук белой тонкой майкой и привычно распустила волосы. Как и всегда, на ее лице не было макияжа.

Вот как реагируют в сети:

«Милый образ!; всегда влюбляет себя 😍; девушка невероятной красоты🔥🔥; Красивое красивое, великолепное творение вселенной; Какое лезвие ты используешь?; Я тебя заблокирую 😂; Как поживаешь?!?!?; Великолепный образ, творенье дикой красоты; Красиво ❤️У тебя есть тело богини 😍; такая потрясающе красивая детка🔥🔥😍😍; Какой милый наряд; Бог Эмили, я искренне обожаю тебя, дорогая; Вы абсолютно идеальны !!! ❤️❤️».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе