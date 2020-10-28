Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про простих дівчат
На фото зірка позувала в червоній сукні з великими розрізом і декольте. Красуня не дуже любить білизну, тому показала пружний бюст без нього. Волосся у дівчини виявилися розпущеним. Гюль задерла одну ніжку, демонструючи на фото найапетитніші місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Прості жінки Вас гальмують", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Я люблю цю жінку", "Небесна леді", "жінка на мільйон доларів", "я думаю, від тебе захоплює дух", " втілення гламуру, краси і елегантності. Пофарбовано в атлас", "Привіт, красуня, я втратив твій номер телефону, це новий телефон", "смачна солодкість", "гарне плаття на твоїх шикарних формах!", "Соковита красива дівчинка", " не думаю, що жінки можуть так гальмувати справжнього чоловіка !!".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома як відпочиває в ресторані.
У сукні темно-болотного відтінку їй вдалося показати не тільки бюст, але ще і досить витончену талію з пишними стегнами. Спущені з плечей рукава надали трохи більш пікантний вигляд.
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