Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя себя и рассказала про свое имя

На фото Бахари показалась в темном боди и больших сапогах. Гюль соблазнительно выгнулась, демонстрируя на диване аппетитные ягодицы. Волосы девушка собрала в высокий хвост, а сама смотрела в объектив камеры. Фото получилось довольно соблазнительным и вызывающим, ведь модель не стеснялась своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Смените мое имя на астродетка"

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Детка", "Красотка", "она светится, бывшие трясутся", "Какие бедра, уфффф", "Сочится гламуром", "Соблазнительный вид сбоку", "Вау, какие у тебя красивые ноги", "Ух ты, как удивительно видеть ее образ", "Ты такая милая", "Ты великолепна", "Вау !! Гуль, ты выглядишь потрясающе. И эти туфли чертовски соблазнительные для тебя", "Ты, красивое тело", "я хочу жениться на вас".

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари показала внушительные формы в тесном топе.

«Простите, если я слишком увлеклась работой. Я занималась невыполнимыми задачами последние несколько дней», - говорится в сообщении.

Бахари также поделилась кадрами, на которых позирует в тесном белоснежном топе, который едва выдерживает «напор» внушительных объемов.

Напомним, турецкая Кардашьян расстегнула топ, завлекая в постель

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян показала свои "бутоны" в роскошном платье с разрезом

А еще Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян обтянула свои главные богатства тесным платьем с вырезами



