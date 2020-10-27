34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова вразила різким схудненням

Як пише Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram, фоловери дівчини вражені змінами.

Бузова показала фото, на якому зображена в рожевому костюмі на ковзанці. Короткий топ вбрання оголює її живіт.

"Ось така я сьогодні 💞 👸 🏻 💞 дуже інтенсивна була тренування", - написала блогерка.

У мережі звернули увагу, що Бузова сильно схудла.

"Так сильно схудла" «" Дюймовочка», «Прямо як Барбі на льоду, вся в рожевому", " Ольга красуня!!! Аплодую стоячи!!!", "Яка краса», «шикарна», «Наша богиня 😍 😍 😍 😍 з тобою будь - який день в кайф🔥 🔥», "найкраща ❤ королева", - пишуть в коментарях.

Варто відзначити, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про ускладнення у відносинах з російським репером Давою. У Мережу Навіть потрапило відео їхньої сварки.

Пізніше співачка заявила, що більше не має ніякого відношення до загадкової річниці з репером, чутки придбали нову силу.

Незабаром після цього інциденту Дава анонсував нову пісню про розставання під назвою «минулого літа» (до речі, саме влітку 2019 репер і Ольга Бузова оголосили про свої стосунки). "Рідні мої, хотів викласти цей трек пізніше, але йому зараз саме час. Дуже вас люблю і сподіваюся він вам теж допоможе підлікувати душу " (орфографія і пунктуація збережені-прим. ред.) — - написав Дава.

Особливо стривожили шанувальників пари наступні рядки: "видали всі фото з iPhone, це буде нашим секретом. І нехай тільки небо запам'ятає, що ми робили минулого літа. Переді мною знову спливають силуети. Але я зітру безслідно з пам'яті сюжети»

Однак нещодавно Бузова знову почала публікувати фотографії з бойфрендом, як-би підтвердивши, що у них все добре.

Чутки про розставання Ольги Бузової і репера DAVA ходять вже давно, у шанувальників раз у раз з'являються нові приводи вірити в їх правдивість. Однак досі зоряна пара не коментувала ці новини.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом.

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.