Американська модель Кайлі Дженнер похвалилася бездоганними формами, вбравшись в напівпрозорий наряд
Кадри зі знаменитістю були опубліковані на фан-сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.
"Гарячі штучки", - коротко сказано в підписі.
Уточнимо, що на знімках Кайлі Дженнер в прозорому вбранні дефілює з подругою. Примітно, що образ красуні вирішили доповнити за допомогою елегантних крил.
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"Кайлі, ти справжній ангел", " кращий наряд, який на тобі коли - небудь був», «неймовірний вид», «ось це Я розумію, форми на висоті», - пишуть шанувальники Дженнер.
Як повідомлялося до цього, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер захопила безсоромними фото
У себе в Instagram Дженнер опублікувала кілька пікантних знімків, які звели з розуму її шанувальників. Перше фото вийшло дуже гарячим. Кайлі була одягнена в леопардовий купальник і ковбойський капелюх. Вона вляглася на височину в вельми непристойній позі. Дівчина трохи розсунула ноги, вип'ятивши свою пишну п'яту точку.
"Моя леопардова колекція запускається», - повідомила зірка, яка вважає за краще самостійно рекламувати свої продукти.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер в леопардових лосинах показала гордість сім'ї Кардашьян:»погана кішечка".
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