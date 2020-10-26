Американська модель Кайлі Дженнер похвалилася бездоганними формами, вбравшись в напівпрозорий наряд

Кадри зі знаменитістю були опубліковані на фан-сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.

"Гарячі штучки", - коротко сказано в підписі.

Уточнимо, що на знімках Кайлі Дженнер в прозорому вбранні дефілює з подругою. Примітно, що образ красуні вирішили доповнити за допомогою елегантних крил.

"Кайлі, ти справжній ангел", " кращий наряд, який на тобі коли - небудь був», «неймовірний вид», «ось це Я розумію, форми на висоті», - пишуть шанувальники Дженнер.

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У себе в Instagram Дженнер опублікувала кілька пікантних знімків, які звели з розуму її шанувальників. Перше фото вийшло дуже гарячим. Кайлі була одягнена в леопардовий купальник і ковбойський капелюх. Вона вляглася на височину в вельми непристойній позі. Дівчина трохи розсунула ноги, вип'ятивши свою пишну п'яту точку.

"Моя леопардова колекція запускається», - повідомила зірка, яка вважає за краще самостійно рекламувати свої продукти.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер в леопардових лосинах показала гордість сім'ї Кардашьян:»погана кішечка".

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