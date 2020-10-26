Таким зірку ви ще не бачили

Зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач здивував шанувальників несподіваним перевтіленням, примірявши латекс і сітку

Знімок зірка опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

"Страшний сон Насті Каменських", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Ткач постає перед шанувальниками в латексній сукні в сітку і перукою у вигляді кучериків. При цьому він демонстративно тримає руку, як це зазвичай робить сама Каменських.

"Яка киця", " Юра, ви крутий. Каменських в декреті", " так тримати. Творчих успіхів" « " Матір Божа. Каменських відпочиває«, "зламана лапка, намисто, діадема" « " Юра, тобі йде! Класний", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що український гуморист Юрій Ткач з "Кварталу 95" вразив шанувальників витівкою на сцені

"Той момент, коли палиться не можна, а сил триматися вже немає», - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику Ткач в образі поліцейського "під шофе" намагається сказати, чого він хоче. Інша зірка "Кварталу" Євген Кошовий, дивлячись на це все, явно не стримувався.

Нагадавши, переодягнені Влад Яма і Юрій Ткач переплюнули Могилевську, змусивши публіку ридати

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з " Квартал 95» викликав фурор яскравим перевтіленням

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.