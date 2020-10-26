Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, побешкетувала біля басейну в пікантному купальнику

Кадри знаменитість викинула в TikTok, передає Politeka.

Так, на опублікованих кадрах, які красуня вирішила ніяк не підписувати, Кузнєцова позує в пікантному купальнику біля басейну, виконуючи запальний танець на камеру. Попри те, що красуня нічого не говорила – шанувальники були без розуму від неї.

"Усі шейхи твої",» це ж красотища«, " де совість втратила, Мілка?", "багатство вивалила", " молодець, так тримати!», «клас. Ідея крутіше нікуди», «дуже солодко», "ось це Розумію, є за що потриматися", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром бюста, похвалилася формами в одній білизні

Так, на першому знімку Кузнєцова позує в напівпрозорій білизні спиною на камеру, демонструючи пружну і підтягнуту фігуру.

А на іншій фотографії Кузнєцова в кокошнику і з прозорою вуаллю позує вже передом, хвалячись головною гордістю на весь зріст.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому топі:»плоди дозріли".