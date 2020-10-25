Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась формами в одном белье

Красотка опубликовала снимки в Instagram, передает Politeka.

Так, на первом снимке Кузнецова позирует в полупрозрачном белье спиной на камеру, демонстрируя упругую и подтянутую фигуру.

А на другой фотографии Кузнецова в кокошнике и с прозрачной вуалью позирует уже передом, хвастаясь главной гордостью во весь рост.

«О боже. Держите меня семеро!», «вот это женщина», «красивое и очаровательное тело», «фигура топ», «красивые большие бедра, как я и хотела», «все очень красиво и аккуратно», «так нельзя же... все, сон пропал», «принцесса», «я хочу на тебе жениться», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова похвасталась внушительными объемами в смелых нарядах.

На кадрах, опубликованных в сети, знаменитость предстает сразу в нескольких соблазнительных нарядах: купальнике с вырезом, пикантном платье с декольте, а также во время прыжков с батутом.

Кроме того, знаменитость подразнила фанатов модельной походкой в облегающем платье.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».