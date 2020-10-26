Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, пошалила у бассейна в пикантном купальнике

Кадры знаменитость выбросила в TikTok, передает Politeka.

Так, на опубликованных кадрах, которые красотка решила никак не подписывать, Кузнецова позирует в пикантном купальнике у бассейна, исполняя зажигательный танец на камеру. Несмотря на то, что красотка ничего не говорила – поклонники были без ума от нее.

«Все шейхи твои», «это же красотища», «где совесть потеряла, Милка?», «богатство вывалила», «молодец, так держать!», «класс. Идея круче некуда», «очень сладко», «вот это понимаю, есть за что подержаться», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась формами в одном белье

Так, на первом снимке Кузнецова позирует в полупрозрачном белье спиной на камеру, демонстрируя упругую и подтянутую фигуру.

А на другой фотографии Кузнецова в кокошнике и с прозрачной вуалью позирует уже передом, хвастаясь главной гордостью во весь рост.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».