Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, пошалила у бассейна в пикантном купальнике
Кадры знаменитость выбросила в TikTok, передает Politeka.
Так, на опубликованных кадрах, которые красотка решила никак не подписывать, Кузнецова позирует в пикантном купальнике у бассейна, исполняя зажигательный танец на камеру. Несмотря на то, что красотка ничего не говорила – поклонники были без ума от нее.
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«Все шейхи твои», «это же красотища», «где совесть потеряла, Милка?», «богатство вывалила», «молодец, так держать!», «класс. Идея круче некуда», «очень сладко», «вот это понимаю, есть за что подержаться», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась формами в одном белье
Так, на первом снимке Кузнецова позирует в полупрозрачном белье спиной на камеру, демонстрируя упругую и подтянутую фигуру.
А на другой фотографии Кузнецова в кокошнике и с прозрачной вуалью позирует уже передом, хвастаясь главной гордостью во весь рост.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.
Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.
Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».