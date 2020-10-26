Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес похвалилася бездоганною фігурою, закинувши ноги на стіл

Знімками красуня поділилася в Instagram, передає Politeka.

"Привіт понеділок! Готова до руху", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімках Лопес позує в брючному вбранні, закинувши ноги на стіл. При цьому, завдяки декольте, в кадр потрапили розкішні форми знаменитості. На це звернули увагу її шанувальники.

"Ось це Бос»," фігура бомбезна«,» виглядаєш як королева«,» Бос леді«,» чорт, ти виглядаєш неймовірно«,» вау, ось це форми«, " Джей Ло, ти на висоті. У прямому і переносному сенсі", - пишуть вони.

До цього ми писали, що співачка й актриса Дженніфер Лопес показала на червоній доріжці прекрасний образ в чорному костюмі.

Популярна артистка не приховує, що її шкіра виглядає підтягнуто і молодо завдяки правильному сну. На її думку, ні дієта, ні спорт не допоможуть, якщо людина не буде спати десять годин. Завдяки ретельно спланованому дню, Лопес не тільки може показати, як доглянуто і стильно вона виглядає, але ще і здатна успішно вразити публіку на червоних доріжках.

На невеликому ролику, представленому на фан-сторінці співачки можна побачити, як артистка блищить в стильному чорному костюмі без ліфчика, а глибоке декольте вигідно підкреслює її достоїнства.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"