Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась безупречной фигурой, закинув ноги на стол

Снимками красотка поделилась в Instagram, передает Politeka.

«Привет понедельник! Готова к движению», - коротко говорится в сообщении.

На снимках Лопес позирует в брючном наряде, закинув ноги на стол. При этом, благодаря декольте, в кадр попали роскошные формы знаменитости. На это обратили внимание ее поклонники.

«Вот это босс», «фигура бомбезная», «выглядишь как королева», «босс леди», «черт, ты выглядишь невероятно», «вау, вот это формы», «Джей Ло, ты на высоте. В прямом и переносном смысле», - пишут они.

Как сообщалось ранее, легенда Голливуда Дженнифер Лопес похвасталась красотой на красной дорожке, примерив черный костюм.

Артистка не скрывает, что выглядит гораздо моложе своих лет. Секрет ее заключается в правильном сне, по ее словам.

Джей Ло утверждает, что ни диета. ни спорт не смогут помочь, если человек не будет спать менее десяти часов в день.

А благодаря жесткому планированию, Лопес успевает сделать все, что необходимо. При этом всюду замечают, что актриса буквально "отказывается стареть".

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"