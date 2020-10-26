Чиновники з Київської міської державної адміністрації розповіли про те, як відрізняється пенсія чоловіків й жінок
Ситуацію з цим пояснивши заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, передає Politeka.
«Для міської влади гендерний паспорт не є завданням просто зібрати цифри й підрахувати кількість жінок і чоловіків. Завдання, яке було поставлено експертам, - Показати всі розриви у всіх соціальних групах, адже це потрібно для оптимізації бюджетування. Наприклад, в місті проживає 696 896 пенсіонерів. Більшість з них – жінки (понад 424 тис.)», - зазначила вона.
Чиновниця також стоншила, що розрив між пенсіями чоловіків і жінок відчувається особливо сильно при перегляді виплат. Наприклад, чоловік отримує середню пенсію на рівні 5 104 грн, а у жінок вона становить 3 541 грн.
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Найбільш помітний розрив між пенсіями, коли питання стосується виплат за вислугу років. Середня пенсія серед чоловіків за цією статтею становить 10 438 гривень, а у жінок всього 2 639 гривень.
Уточнюється, що подібна проблема спостерігається у всіх регіонах України.
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