Украинцам объяснили, по каким причинам они рискуют потерять пенсию от государства
Об этом пишет издание Громада.Схід.
По словам юристов, потенциальные льготники могут забыть о пенсионных выплатах даже из-за одной ошибки в трудовой книжке.
Специалисты напомнили, как житель села Никольское из-за одной ошибки в написании имени, которая была допущена 35 лет назад, едва не потерял выплаты. Все из-за того, что в трудовой книжке неправильно написали имя пенсионера.
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"Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников определено, что исправлять записи в трудовой книжке могут только работодатели, которые, собственно, и допустили ошибку. Если предприятия уже не существует, исправить запись возможно только через суд. В исковом заявлении необходимо указать, какой именно факт необходимо установить и с какой целью, а также предоставить доказательства, которые могут подтвердить этот факт", – озвучили юристы все нюансы.
Из-за этой ошибки региональное управление ПФУ отказалось учесть четыре года стажа мужчины, а исправить ошибку не было возможности, поскольку архивные данные не сохранились.
Пенсионер, которому не учли несколько лет стажа, с помощью юриста обратился в ПФУ, но получил отказ, поэтому он пошел в суд.
Юрист, которая готовила иск, приобщила документы, подтверждающие факт принадлежности трудовой книжки с правильным написанием имени. Фемида после новых аргументов удовлетворила иск, после чего пенсионеру пересчитали стаж.
Ранее мы рассказывали, что ПФУ продолжает финансирование выплат украинцам. По информации пресс-службы, 19 октября фонд выделил еще 2,2 млрд на пенсии.
С начала октября на пенсии было выделено более 30 млрд, а выплаты будут произведены в установленном порядке.
Напомним, что требования по страховому стажу, который необходим для получения выплат от государства, растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет.
Если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026 — 34 года и так далее. На сегодняшний день минимальный стаж для пенсии в 60 лет составляет 28 лет.
Если стажа не хватает, то льготники могут не рассчитывать на полноценную пенсию и будут получать от государства социальные выплаты.
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