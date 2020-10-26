Чиновники из Киевской городской государственной администрации рассказали о том, как отличается пенсия мужчин и женщин
Ситуацию с этим пояснила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, передает Politeka.
«Для городской власти гендерный паспорт не является задачей просто собрать цифры и подсчитать количество женщин и мужчин. Задача, которая была поставлена экспертам, – показать все разрывы во всех социальных группах, ведь это нужно для оптимизации бюджетирования. К примеру, в городе проживает 696 896 пенсионеров. Большинство из них – женщины (более 424 тыс.)», - отметила она.
Чиновница также утончила, что разрыв между пенсиями мужчин и женщин чувствуется особенно сильно при пересмотре выплат. К примеру, мужчина получает среднюю пенсию на уровне 5 104 грн, а у женщин она составляет 3 541 грн.
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Наиболее заметный разрыв между пенсиями, когда вопрос касается выплат за выслугу лет. Средняя пенсия среди мужчин по этой статье составляет 10 438 гривен, а у женщин всего 2 639 гривен.
Уточняется, что подобная проблема наблюдается во всех регионах Украины.
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