В следующем году в 60 лет смогут выйти на пенсию лишь те украинцы, которые будут иметь 28 лет трудового стажа

Как сообщает Politeka со ссылкой на Обозреватель, минимальное требование к стажу увеличится еще на год.

Также указывается, что для приобретения дополнительного года стажа придется заплатить не 24 937 грн, как это было в январе 2020-го, а 31 680 гривен.

К 2028 году для выхода не пенсию необходимо будет иметь 35 стажа. То есть, если на сегодняшний день украинцу 40 лет, то у него уже должно быть не менее 15 лет стажа.

Ранее мы сообщали, что украинское правительство в следующем году намерено пересматривать пенсии несколько раз, это произойдет уже скоро. Так, первое повышение будет уже первого января. В связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000, пенсия увеличится с 2100 до 2400 гривен. Это будет касаться пенсионеров в возрасте от 65 лет, у которых стаж работы 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

В марте следующего года будет проведена индексация выплат, что предусматривает повышение выплат на 11%.

В апреле будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Учитываться будет размер официальной зарплаты и стаж работы.

В июле, после повышения «минималки» до 6500 грн, размер пенсионных выплат поднимут с 2400 до 2600 гривен.

Новый пересчет пенсий ждет украинцев в декабре. Изменятся размеры минимальной и максимальной пенсии (повышение составит 57 и 570 грн соответственно), а также незначительно повысят доплаты за стаж сверх нормы.

Так, с 1 декабря 2020 года минимальную пенсию поднимут с 1712 до 1769 грн, а максимальную – с 17 120 до 17 690 грн. Если сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через несколько месяцев она увеличится до 17,6 грн.

Украина не имеет денег для компенсации рост дефицита Пенсионного фонда. Об этом в интервью ТСН заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Так, по словам глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Украины, заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что уже через 15 лет государство не сможет выплачивать украинцам пенсии, это – "математика".

"Заявление Шмыгаля – не предсказание апокалипсиса. Это математика. Украинская нация стареет и это факт. В отличие от европейских стран, у нас нет денежной "подушки", которая могла бы компенсировать отчисления в Пенсионный фонд. Сейчас у нас 16,1 млн работающих и 11,3 млн пенсионеров. Эта тенденция будет ухудшаться от года к году", – заявил Гетманцев.

Напомним, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры: «На ежемесячные доплаты…»

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