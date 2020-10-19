Чиновники из украинского правительства предупредили граждан о выделении миллиардов на выплату пенсий

Об том сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает Politeka.

Так, сегодня, 19 октября, в ПФУ направили на финансирование выплат октября чуть более двух миллиардов гривен.

Общий размер профинансированной пенсий этого месяца достиг отметки в 30,2 миллиарда гривен.

Кроме того, они рассказали, что выплата украинцам пенсионного возраста будет проводиться в каждую установленную дату индивидуально.

Как сообщалось до этого, новый пересчет пенсий ждет украинцев в декабре

Изменятся размеры минимальной и максимальной пенсии (повышение составит 57 и 570 грн соответственно), а также незначительно повысят доплаты за стаж сверх нормы, пишет «Обозреватель».

Так, с 1 декабря 2020 года минимальную пенсию поднимут с 1712 до 1769 грн, а максимальную – с 17 120 до 17 690 грн. Если сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через несколько месяцев она увеличится до 17,6 грн.

Напомним, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры: «На ежемесячные доплаты…»

Как сообщала Politeka, названа дата нового транша МВФ: что будет с зарплатами и пенсиями, «в конце 2020 – начале 2021 года…»

Также Politeka писала про повышение пенсий через несколько месяцев: откуда возьмут деньги и кому из украинцев выплатят больше остальных.