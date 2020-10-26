Ангел бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра похвалилася красою, вбравшись в спокусливі вбрання

Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Деякі спогади", - коротко йдеться в повідомленні.

На кадрах Олівейра позує в різних спокусливих нарядах: в рожевому пікантному купальнику, цілуючи бойфренда. Під час показав Victoria's Secret, елегантно вмостившись в кріслі, а також в міні-бікіні, яке вирішила задерти до непристойності.

"Бомбезний вигляд», «світ», «дуже мила леді», «справжня Діва», «Божественні вигини», «вау, які круті фотки", " неймовірна краса. Заздрю тобі", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що ангел легендарного бренду Victoria's Secret Жизель Олівейра захопила бездоганною фігурою в спортивних штанях

"Ношу кожен день ці спортивні штани", - коротко йдеться в повідомленні.

На знімках видно Олівейру, яка в одних спортивних штанях і ТОПі демонструє розкішну фігуру, ефектно присівши в кадр. Доповнити образ знаменитість вирішила сумочкою і шльопанцями.

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