Колишня солістка групи «Серебро» Оля Серябкіна похвалилася в одній білизні, як вміє ловити ротом виноград

Кадри знаменитість опублікувала в TikTok, передає Politeka.

"Чому тут так псується якість?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Серябкіна позує в одній білизні, ефектно вигинаючись і ловлячи виноградинки. Шанувальники прийшли в захват від побаченого.

"Офігеть! Але ж це не так просто відчувати свій рот в просторі«,» досвідчена«,» талант у всьому«,» ви найкраща«,» яка здатна артистка«, " тренерується перед вечором. Ось тільки, що ж там буде», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що колишня учасниця групи» Срібло " Оля Серябкіна похвалилася бездоганною фігурою, показавшись на вулиці в одній білизні

"Ти стала більше, ніж просто кумиром", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Серябкіна в одній чорній білизні демонстративно чіпає себе за пікантні місця, після чого демонструє і без того розкішну фігуру в різних позах.

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