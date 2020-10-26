Колишня солістка групи «Серебро» Оля Серябкіна похвалилася в одній білизні, як вміє ловити ротом виноград
Кадри знаменитість опублікувала в TikTok, передає Politeka.
"Чому тут так псується якість?» - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Серябкіна позує в одній білизні, ефектно вигинаючись і ловлячи виноградинки. Шанувальники прийшли в захват від побаченого.
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"Офігеть! Але ж це не так просто відчувати свій рот в просторі«,» досвідчена«,» талант у всьому«,» ви найкраща«,» яка здатна артистка«, " тренерується перед вечором. Ось тільки, що ж там буде», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що колишня учасниця групи» Срібло " Оля Серябкіна похвалилася бездоганною фігурою, показавшись на вулиці в одній білизні
"Ти стала більше, ніж просто кумиром", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Серябкіна в одній чорній білизні демонстративно чіпає себе за пікантні місця, після чого демонструє і без того розкішну фігуру в різних позах.
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