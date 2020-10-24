Бывшая участница группы «Серебро» Оля Серябкина похвасталась безупречной фигурой, показавшись на улице в одном белье

Кадры были опубликованы на странице знаменитости на фан-странице красотки в Instagram, передает Politeka.

«Ты стала больше, чем просто кумиром», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Серябкина в одном черном белье демонстративно трогает себя за пикантные места, после чего демонстрирует и без того роскошную фигуру в разных позах.

Уточним, что поклонники активно лайкали кадры со звездой, хотя и не решились их комментировать.

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На этот раз исполнительница предстала перед поклонниками в длинном сером плаще, небрежно перевязав его поясом на талии. Судя по виду, верхняя одежда оказалась немного велика, и Ольге Серябкиной пришлось закатать рукава.

В таком осеннем образе певица прогулялась по улице. Она сфотографировалась на троутаре возле горящих фонарей, засунув руки в карманы. Красотка слегка вздернула подбородок и посмотрела в камеру исподлобья, с таким взглядом она приобрела очень соблазнительный вид.

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