Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", едва не вывалила бюст на диване
Известная красотка обладает не только творческими талантами, но и невероятными формами, пишет Politeka.net. Звезда не упускает возможности похвалиться своими шикарными формами, после чего ее снимки разлетаются по сети.
В одной из фан-групп опубликовали жаркое фото Сербкиной, когда она позировала на диване. Звезда надела серую кофту, которую приспустила и под ней показалась черная маечка с глубоким декольте. Из последнего едва ли не выпрыгивал бюст. Красотка лежала, и сдавала руками свои прелести, отчего они казались еще больше.
Певица сделала губы "бантиком" и посмотрела в камеру.
"Если почувствуешь одиночество, положи руку на сердце, я там", - написали авторы поста, сославшись на слова артистки.
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За 17 часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.
"В вечности мы всегда одни...❤️", "Одиночество постоянно живёт внутри.я уже не помню что бывает как то по другому)", "Яйяйяййййййяййййя, остановился импульс", "Ложу руку на сердце , хочу ощутить Олю !!!", "Бьюсь и прошусь наружу ❤️❤️❤️", "Красивые глаза", "Ты прелесть", "Место для входа!)", "Можно рядом прилечь?))", "Блин, с удовольствием бы", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Серябкина нарядилась в облегающий гольф черно-белого цвета. Одежда подчеркнула форму груди знаменитости. Талию артистки выделил поясок со значком "Шанель".
Певица надела короткие брючки с блестящей бахромой внизу. Подобная бахрома была и на туфлях Ольги.
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