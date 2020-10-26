Модель і володарка титулу "Міс Україна" Леоніла Гузь похвалилася бездоганними вигинами в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фотографа, який опублікував знімки знаменитості в Instagram.

"Зауважив, що люди, які побороли більшість своїх комплексів (а може і все), випромінюють чисту енергію. Боїшся пройти перед людьми, тому що худий або товстий? Думаєш на тебе всі дивляться? Посмішка недостатньо біла або зуби криві? Полюби себе", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Гузь позує в боді, ефектно демонструючи бездоганну фігуру в різних позах. При цьому, в якийсь момент знаменитість засвітила на камеру явно зайве.

"Неймовірна робота», «Фантастика», «чітко», "ось це вогонь", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська модель Леоніла Гузь, яка є переможницею конкурсу "Міс Україна", похвалилася формами в пікантному вбранні

Так, модель позує в облягаючому платті, яке доповнила шкіряною вставкою. При цьому знаменитість ефектно задерла ногу, демонструючи бездоганну фігуру на повний зріст.

Уточнимо, що образ Гузь доповнила практично невидимим макіяжем і елегантною зачіскою.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь без сорому розставила ноги в облягаючому боді

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