Чиновники з Міністерства юстиції попередили громадян, що частина українців можуть залишитися без спадку
Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Politeka.
Так, за законом терміни оформлення спадщини обмежені шістьма місяцями. Однак, якщо в них не вклалися, для спадкоємців можуть встановити ще один, додатковий термін прийняття майна. Але лише за згодою інших спадкоємців, які його прийняли. Якщо таких немає - за рішенням суду.
Поважні причини пропуску строку прийняття спадщини:
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- тривала хвороба спадкоємців;
- перебування спадкоємця тривалий час За межами України;
- відбування покарання в місцях позбавлення волі;
- перебування на строковій військовій службі у Збройних Силах України;
- необізнаність спадкоємця про наявність заповіту тощо
Будьте готові, що в суді необхідно буде показати довідки з медичних установ, довідки про перебування за кордоном, або ж інші документи, які можуть підтвердити зазначені поважні обставини.
Крім того, за подачу такого позову потрібно буде заплатити 0,4% від прожиткового мінімуму (близько 841 грн).
Якщо ж спадкоємець і цей проміжок часу не використовував для оформлення документів, повторно звернутися до суду він не може.
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