Чиновники з Міністерства юстиції попередили громадян, що частина українців можуть залишитися без спадку

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Politeka.

Так, за законом терміни оформлення спадщини обмежені шістьма місяцями. Однак, якщо в них не вклалися, для спадкоємців можуть встановити ще один, додатковий термін прийняття майна. Але лише за згодою інших спадкоємців, які його прийняли. Якщо таких немає - за рішенням суду.

Поважні причини пропуску строку прийняття спадщини:

тривала хвороба спадкоємців;

перебування спадкоємця тривалий час За межами України;

відбування покарання в місцях позбавлення волі;

перебування на строковій військовій службі у Збройних Силах України;

необізнаність спадкоємця про наявність заповіту тощо

Будьте готові, що в суді необхідно буде показати довідки з медичних установ, довідки про перебування за кордоном, або ж інші документи, які можуть підтвердити зазначені поважні обставини.

Крім того, за подачу такого позову потрібно буде заплатити 0,4% від прожиткового мінімуму (близько 841 грн).

Якщо ж спадкоємець і цей проміжок часу не використовував для оформлення документів, повторно звернутися до суду він не може.

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