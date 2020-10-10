В Украине предложили ввести запретит на получение наследства

Как передает Politeka.net, об этом говорится в законопроекте, который размещен на сайте Министерства социально политики Украины.

Согласно документу, под действие попадают те, кто не ухаживал за родственниками.

Получение наследства будет невозможным до того момента, пока не будут возмещены расходы на уход за пожилым человеком.

Кроме того, законопроект предлагает внести изменения в Гражданский кодекс в части пересмотра сущности пожизненного содержания и ухода. Взамен за это, учреждение сможет претендовать на наследство.

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