Чиновники из Министерства юстиции предупредили граждан, что часть украинцев могут остаться без наследства

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Politeka.

Так, по закону сроки оформления наследства ограничены шестью месяцами. Однако, если в них не уложились, для наследников могут установить еще один, дополнительный срок принятия имущества. Но лишь по согласию других наследников, которые его приняли. Если таковых нет – по решению суда.

Уважительные причины пропуска срока принятия наследства:

длительная болезнь наследников;

пребывание наследника длительное время за пределами Украины;

отбывание наказания в местах лишения свободы;

пребывание на срочной военной службе в Вооруженных Силах Украины;

неосведомленность наследника о наличии завещания и тому подобное

Будьте готовы, что в суде необходимо будет показать справки из медицинских учреждений, справки о пребывании за границей, или же другие документы, которые могут подтвердить указанные уважительные обстоятельства.

Кроме того, за подачу такого иска нужно будет заплатить 0,4% от прожиточного минимума (около 841 грн).

Если же наследник и этот промежуток времени не использовал для оформления документов, повторно обратиться в суд он не может.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

Как сообщала Politeka, решение о жестком штрафе вступило в действие, за что придется выложить до 510 гривен: "С 1 октября...".

Также Politeka писала, что с украинцев стянули миллионные штрафы, в Кабмине озвучили цифры: "Почти 22 тысячи за...".