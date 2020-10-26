Чиновники из Министерства юстиции предупредили граждан, что часть украинцев могут остаться без наследства
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Politeka.
Так, по закону сроки оформления наследства ограничены шестью месяцами. Однако, если в них не уложились, для наследников могут установить еще один, дополнительный срок принятия имущества. Но лишь по согласию других наследников, которые его приняли. Если таковых нет – по решению суда.
Уважительные причины пропуска срока принятия наследства:
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- длительная болезнь наследников;
- пребывание наследника длительное время за пределами Украины;
- отбывание наказания в местах лишения свободы;
- пребывание на срочной военной службе в Вооруженных Силах Украины;
- неосведомленность наследника о наличии завещания и тому подобное
Будьте готовы, что в суде необходимо будет показать справки из медицинских учреждений, справки о пребывании за границей, или же другие документы, которые могут подтвердить указанные уважительные обстоятельства.
Кроме того, за подачу такого иска нужно будет заплатить 0,4% от прожиточного минимума (около 841 грн).
Если же наследник и этот промежуток времени не использовал для оформления документов, повторно обратиться в суд он не может.
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