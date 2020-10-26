32-річна співачка Еріка Герцег, яка проміняла "ВІА Гру" на сольну кар'єру в Казахстані, збентежила зухвалою витівкою

Як передає Politeka.net, співачка, якій приписували роман з продюсером "ВІА Гри" Костянтином Меладзе, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото.

У кадрі брутальна Еріка постала в спокусливому вбранні: червоному корсеті і блискучих вузьких брюках. У такому вигляді блондинка хвацько застрибнула на стіл перед натовпом красенів екзотичної зовнішності. При цьому Герцег, яка розігралася, ледь не "впустила" гідність з мегавідвертого декольте.

"31.10.2020 # імітація", - підписала знімок зірка, натякаючи, що в Хеллоуїн вийде її перша сольна пісня.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"😍Яка красива, інша 💔"

"Образ нагадує Крістіну Агілеру dirty 🙃"

"Дуже гаряче фото🔥"

"Ми любимо цілуємо тебе першу сольну пісню чекаємо від тебе☺"

"Ух, яка красива 🔥 💟 😍 "

"Казахстан вміє змінювати людей)"

"Соковита яка!❤️❤️❤️❤️"

"Чимось на Агілеру схожі в її молодості😎"

Раніше ми повідомляли, Герцег заінтригувала відео, в якому постала в чорній майці на тонких бретелях, що щільно обтягнула її пишні груди, і джинсах.

"Дорогі мої, не втрачайте мене. Робота кипить, і вже зовсім скоро я покажу вам... 😍 🤗 ", – підписала вона кадри.

"Еріка йди вперед, ми першу пісню твою дуже чекаємо🎤🎤🎤💞💞💞🍾🍾🍾", «яка шикарна дівчина❤️", "красиве відео 😍 ❤ ️", " ждем чекаємо з нетерпінням!🤩", "Лялечка шикарна красуня ❤️😍 🔥", «шикарно вийшло ❤️😍🔥», «🔥🔥🔥🔥гаряча штучка», "класно♥️", – захопилися шанувальники.

Нагадавши, у втечі Еріки Герцег з ВІА Гри помітили слід Віри Брежнєвої: "все-таки виперла".

Як повідомляла Politeka, Еріка Герцег приголомшила визнанням, що йде з "ВІА Гри": відома реакція Меладзе.

Також Politeka писала, що постарілий Меладзе здивував зовнішнім виглядом, "коханка" випередила Брежнєву.