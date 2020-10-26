32-летняя певица Эрика Герцег, променявшая "ВИА Гру" на сольную карьеру в Казахстане, обескуражила дерзкой выходкой
Как передает Politeka.net, певица, которой приписывали роман с продюсером "ВИА Гры" Константином Меладзе, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото.
В кадре брутальная Эрика предстала в соблазнительном наряде: красном корсете и блестящих узких брюках. В таком виде блондинка лихо запрыгнула на стол перед толпой красавчиков экзотической внешности. При этом разыгравшаяся Герцег едва не "упустила" достоинство из мегаоткровенного декольте.
"31.10.2020 #Имитация", - подписала снимок звезда, намекая, что в Хэллоуин выйдет ее первая сольная песня.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:
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"😍Какая красивая, другая 💔"
"Образ напоминает Кристину Агилеру dirty 🙃"
"Очень горячее фото🔥"
"Мы любим целуем тебя первую сольную песню ждём от тебя💞"
"Ух, какая красивая 🔥💟😍"
"Казахстан умеет менять людей)"
"Сочная какая!❤️❤️❤️❤️"
"Чем-то на Агилеру похожи в её молодости😎"
Ранее мы сообщали, Герцег заинтриговала видео, в котором предстала в черной майке на тонких бретелях, что плотно обтянула ее пышную грудь, и джинсах.
«Дорогие мои, не теряйте меня. Работа кипит, и уже совсем скоро я покажу вам... 😍🤗», – подписала она кадры.
«Эрика иди вперёд, мы первую песню твою очень ждём🎤🎤🎤💞💞💞🍾🍾🍾», «Какая шикарная девушка❤️», «Красивое видео 😍❤️», «🔥🔥🔥ждем с нетерпением!🤩», «Куколка шикарная красавица ❤️😍🔥», «Шикарно получилось ❤️😍🔥», «🔥🔥🔥🔥Горячая штучка», «Классно ♥️», – восхитились поклонники.
Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".
Как сообщала Politeka, Эрика Герцег ошеломила признанием, что уходит из "ВИА Гры": известна реакция Меладзе.
Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.