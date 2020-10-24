Яркая блондинка из «ВИА Гры» Эрика Герцег переехала в Казахстан и заявила о том, что начинает там сольную карьеру

Похоже, уже вскоре поклонники творчества артистки увидят ее первую работу, передает Politeka.net. На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка опубликовала кадры бэкстейджа то ли с фотосессии, то ли со съемок клипа.

На Эрике – черная майка на тонких бретелях, которая плотно обтягивает пышную грудь, и джинсы.

«Дорогие мои, не теряйте меня. Работа кипит, и уже совсем скоро я покажу вам... 😍🤗», – подписала она видео.

Фанаты певицы остались в восторге от просмотра, поскольку успели соскучиться по любимой звезде.

«Эрика иди вперёд, мы первую песню твою очень ждём🎤🎤🎤💞💞💞🍾🍾🍾», «Какая шикарная девушка❤️», «Красивое видео 😍❤️», «🔥🔥🔥ждем с нетерпением!🤩», «Куколка шикарная красавица ❤️😍🔥», «Шикарно получилось ❤️😍🔥», «🔥🔥🔥🔥Горячая штучка», «Классно ♥️», – восхищаются поклонники.

8 октября певица опубликовала пост, в котором рассказала о своем переезде в другую страну.

«Я приехала в Казахстан за своей большой мечтой, начать сольный проект. Сейчас я окружена прекрасными, молодыми и талантливыми людьми. Я работаю в городе Алматы с музыкальным лейблом @cord_ent, и скоро мы покажем вам то, что создавали вместе. Я счастлива, мои хорошие, очень счастлива 🙏🏻 Я чувствую, что вы со мной и я знаю, что вы ждёте новую я. Обещаю, что всё буду делать искренне и с любовью. Спасибо за то, что вы есть у меня. Люблю вас... ваша Эрика🤍».

О том, что покидает «ВИА Гру», Эрика, которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, сообщила во время прямого эфира с коллегами.

Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".

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