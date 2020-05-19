Недавно эффектная блондинка Эрика Герцег, которая последние семь лет была ведущей солисткой в женской группе ВИА Гра, заявила об уходе из группы
На своей странице в Инстаграм девушка дала интервью журналистке, в котором отметила, что планирует заниматься сольной карьерой, передает Politeka.net. По словам девушки, она поговорила с продюсером группы Константином Меладзе о том, что ее время в группе заканчивается. Меладзе, по словам Эрики, поддержал ее решение.
На данный момент продюсеры ищут замену Герцег. До нового года артистка еще будет выступать в составе популярной группы.
В сети известие об уходе еще одной солистки вызвало бурную реакцию. Некоторые поклонники не поверили в тот факт, что Эрика приняла решение самостоятельно.
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«Эрика получается тебя Меладзе попросил уйти, ты бы сама не ушла, мда уж, если и ты оставишь группу, то это уже не Виа Гра будет», - пишет расстроенная фанатка.
Один из поклонников отметил, что Герцег нет смысла уходить из группы, так как ее коллеги Миша Романова и Настя Кожевникова не смогли добиться успеха в сольном проекте. Поклонники предполагают, что на судьбу Герцег повлияла жена Меладзе, певица Вера Брежнева.
«Тут дело в другом. Галушка вас все-таки выперла, не зря эти слухи ходили о романе», - пишет фанатка.
Впрочем, Герцег продолжает уверять, что это ее решение, так как в группе она проработала целых 7 лет.
Напомним, что Эрика Герцег в прозрачном белье превратилась в копию Брежневой: "Ничего себе!".
Как сообщала Politeka, Эрика Герцег ошеломила признанием, что уходит из "ВИА Гры": известна реакция Меладзе.
Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу: "Чтобы муза всегда была...".