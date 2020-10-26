Українська хореограф та учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала бездоганну фігуру у вузьких шортах
Кадр знаменитість викинула в Instagram, передає Politeka.
"Спіймана в спробах втекти від запланованих справ", - йдеться в повідомленні.
На знімку Шоптенко позує у вузьких шортах і кофті, елегантно задерши ноги. Ними знаменитість сперлася об сходи, нібито намагаючись "втекти" від рутинних справ.
"Це треба було додуматися креативникам, але ніжну розумницю-красуню - і на залізні сходи...«, "круте фото», «від них не втечеш, і так, дуже красиво», «а мені здається, ви застрягли», «знову зірвалося», «красуня», «шик", " від них не втечеш, і в правду. Хоча спробувати завжди варто", - пишуть її шанувальники.
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Як повідомлялося до цього, учасниця шоу" Танці з зірками " Олена Шоптенко розповіла, що в ній змінилося після пологів
Після пологів зірка швидко повернулася до роботи і до спорту, проте це все ж не пройшло просто для її здоров'я. За словами Олени, не варто також поспішати, адже вона зробила помилку.
Шоптенко розповіла, що через плідну роботу відразу після пологів, у неї діагностували діастаз.
Нагадаємо, що Олена Шоптенко приголомшила виглядом, розстебнувши сорочку:"хвилини вихідного дня".
Як повідомляла Politeka, Олена Шоптенко поділилася своєю радістю: "перший раз в житті!".
Також Politeka писала, що Олена Шоптенко вилила душу після вильоту з "Танців з зірками": "шкодую тільки про те, що...".