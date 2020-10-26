Украинская хореограф и участница шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала безупречную фигуру в узких шортах

Кадр знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Поймана в попытках убежать от запланированных дел», - говорится в сообщении.

На снимке Шоптенко позирует в узких шортах и кофте, элегантно задрав ноги. Ними знаменитость оперлась об лестницу, якобы пытаясь «сбежать» от рутинных дел.

«Это надо было додуматься креативщикам, но нежную умницу-красавицу - и на железную лестницу...», «крутое фото», «от них не убежишь, и да, очень красиво», «а мне кажется, вы застряли», «опять сорвалось», «красотка», «шик», «от них не убежишь, и в правду. Хотя попытаться всегда стоит», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко рассказала, что в ней изменилось после родов

После родов звезда быстро вернулась к работе и к спорту, однако это все же не прошло просто для ее здоровья. По словам Алены, не стоит также спешить, ведь она совершила ошибку.

Шоптенко рассказала, что из-за плодотворной работы сразу после родов, у нее диагностировали диастаз.

Напомним, что Алена Шоптенко ошеломила видом, расстегнув рубашку: "Минуты выходного дня".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко поделилась своей радостью: "Первый раз в жизни!".

Также Politeka писала, что Алена Шоптенко излила душу после вылета из "Танців з зірками": "Жалею только о том, что...".