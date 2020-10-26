38-річна українська співачка Віра Брежнєва вразила ніжним образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому запалила від душі (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Брежнєва відображена в пишній мереживній сукні. Її волосся зібране у високий хвіст, а природну красу підкреслює легкий макіяж. Образ доповнює кільце і сережки.

Брежнєву просто засипали компліментами в мережі.

"Супер", "побачила перше фото і моє тіло відразу ж заспівало: "Вечериночка"))))🥰🥰🥰🥰🥰 мені так подобається хіт цього року серед всіх композицій))) 👍 👍 👍 Монатік і Вірочка — спасибі вам за цю композицію», «віра, ви супер», «ви наша богиня», «принадність», «тільки я старію?«, "Красуня Віра», «сама чарівність», «Красотулька», «яка красива", " красива жінка!!! При цьому розумна і не зазнавшаяся», «Ой яка красива😍 💕 💕 💕», - пишуть в коментарях захоплені фоловери зірки.

Нагадаємо, що Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією: «у нашій родині завжди...».

Як повідомляла Politeka, ревнива Віра Брежнєва відбила Меладзе у відомої співачки, деталі скандалу:"вона і зараз бомба".