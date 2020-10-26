38-летняя украинская певица Вера Брежнева восхитила нежным образом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором зажгла от души (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Брежнева запечатлена в пышном кружевном платье. Ее волосы собраны в высокий хвост, а естественную красоту подчеркивает легкий макияж. Образ дополняет кольцо и серьги.
Брежневу просто засыпали комплиментами в Сети.
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«Супер», «Увидела первое фото и моё тело сразу же запело: "Вечериночка"))))🥰🥰🥰🥰🥰 Мне так нравится хит этого года среди всех композиций)))👍👍👍 Монатик и Верочка — спасибо вам за эту композицию», «Вера, вы супер», «Вы наша богиня», «Прелесть», «Только я старею?», «Красавица Вера», «Само очарование», «Красотулька», «Какая красивая», «Красивая Женщина!!! При этом Умная и не зазнавшаяся», «Ой какая красивая 😍💕💕💕», - пишут в комментариях восторженные фолловеры звезды.
Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».
Как сообщала Politeka, ревнивая Вера Брежнева отбила Меладзе у известной певицы, детали скандала: "Она и сейчас бомба".