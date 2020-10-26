Вагітна ангел Victoria's Secret Ельза Хоск порадувала фанатів, показавши кругленький животик на пляжі

Знімки красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

Так, на опублікованих кадрах знаменитість позує в міні-бікіні й прозорій накидці на тлі моря, посилаючи шанувальникам «повітряний» поцілунок. При цьому можна помітити, що животик у моделі вже досить сильно округлився.

"Вагітна Барбі», «я плачу від цього щастя", " ти виглядаєш неперевершено. Дуже красива", " Божественна мама. Думаю, ти будеш крутим батьком«,» неможливо бути миліше«, " вогонь виглядаєш. Вагітність тільки фарбує тебе", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, приголомшила новиною про свою вагітність.

Ельза, як і багато зірок знялася в сміливій фотосесії без одягу. Красуня продемонструвала свій животик, а груди прикривала руками. Зверху красуня накинула хутряну накидку. Варто відзначити, що виглядала Ельза приголомшливо.

"Деякий час тримала в секреті цього ангела в моєму животі... відчуваю себе неймовірно схвильованою і щасливою мати дитину і почати нову главу життя з чоловіком моєї мрії! На півдорозі", - підписала пост модель.

Нагадаємо, що Ельза Хоск позбулася одягу і завалилася на ліжко: "спокусниця".

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