52-річний російський співак Володимир Пресняков днями втретє став щасливим батьком. Хлопчика назвали Ванею
Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося фото артиста з новонародженим малюком на руках. Зворушливий момент перших обіймів довів публіку до сліз. Більш того, й сам Пресняков впустив скупу чоловічу сльозу.
Співак трепетно тримав сповитого Ваню, піднісши дитину до лиця. Володимир заплющився, силкуючись не розревітися від щастя.
Як відомо, матір'ю хлопчика є співачка Наталія Подольська, на якій артист одружений ось уже 10 років. Пара виховує старшого сина - п'ятирічного Артема. Також у Володимира є син від колишньої дружини Христини Орбакайте - Микита, юнакові вже 29 і у нього є власна сім'я, правда, зробити батька дідусем він ще не спромігся.
Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене: більшість щиро привітали Преснякова з народженням дитини, але знайшлися й ті, хто вважає, що артисту вже запізно ставати батьком.
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"Як мило, фото заряджене вдячністю, щастям і любов'ю 🙌 👍 чарівно!"
"Старий пень"
"Зачіски однакові"
"Який мааааленький😍 невже мої дітки теж були такі крихітні 😅 😍 "
"Онуків пора няньчити"
"Чоловічі сльози це рідкість. Вони розкривають справжні почуття... фото дуже позитивне. Здоров'я мамі і малюкові🤗"
"Яке щастя. Давайте третю дитину, дівчинку"
"Так, немолодий. Але все є, щоб виховати і вивести в люди дитину. Так що не переживайте за нього"
"Сильне Фото)"
"Так він уже схожий на тата😂, не переплутаєш"
Нагадаємо, що Орбакайте з величезним животом запідозрили в новій вагітності
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