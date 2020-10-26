52-річний російський співак Володимир Пресняков днями втретє став щасливим батьком. Хлопчика назвали Ванею

Як передає Politeka.net, в Instagram з'явилося фото артиста з новонародженим малюком на руках. Зворушливий момент перших обіймів довів публіку до сліз. Більш того, й сам Пресняков впустив скупу чоловічу сльозу.

Співак трепетно тримав сповитого Ваню, піднісши дитину до лиця. Володимир заплющився, силкуючись не розревітися від щастя.

Як відомо, матір'ю хлопчика є співачка Наталія Подольська, на якій артист одружений ось уже 10 років. Пара виховує старшого сина - п'ятирічного Артема. Також у Володимира є син від колишньої дружини Христини Орбакайте - Микита, юнакові вже 29 і у нього є власна сім'я, правда, зробити батька дідусем він ще не спромігся.

Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене: більшість щиро привітали Преснякова з народженням дитини, але знайшлися й ті, хто вважає, що артисту вже запізно ставати батьком.

"Як мило, фото заряджене вдячністю, щастям і любов'ю 🙌 👍 чарівно!"

"Старий пень"

"Зачіски однакові"

"Який мааааленький😍 невже мої дітки теж були такі крихітні 😅 😍 "

"Онуків пора няньчити"

"Чоловічі сльози це рідкість. Вони розкривають справжні почуття... фото дуже позитивне. Здоров'я мамі і малюкові🤗"

"Яке щастя. Давайте третю дитину, дівчинку"

"Так, немолодий. Але все є, щоб виховати і вивести в люди дитину. Так що не переживайте за нього"

"Сильне Фото)"

"Так він уже схожий на тата😂, не переплутаєш"

Нагадаємо, що Орбакайте з величезним животом запідозрили в новій вагітності

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