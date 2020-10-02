Молодой певец и актер Никита Пресняков, который приходится внуком Алле Пугачевой и сыном Кристине Орбакайте, похвастался неожиданным хобби

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал видео, на котором учился кататься на скейте. Получилось у него не сразу. Он падал и вновь вставал.

«Мораль песни такова! Если что-то долго пытаться, то рано или поздно у вас получится!», - подписал видео артист.

За пару часов его ролик посмотрело около 7 тысяч человек. В комментариях стали его хвалить.

«Кайф! Молодец», «И мечты сбываются», «Ну круто же!», «Круто, ты нереально крут! Сколько в тебе талантов и скрытых резервов?», «Молодец в том, что не стесняетесь показывать ошибки. Кто не падал, тот не поднимался», «Никитос это просто супер молодец!», - пишут люди.

Один из комментов, правда, вызвал у Преснякова взрыв злости.

«Ты очень упрямый, зачем рисковать здоровьем», - спросил один из фанов.

«Глупый вопрос... зачем в футбол играть рисковать здоровьем? Зачем ходить в магазин и рисковать здоровьем? На вас же может кирпич упасть... зачем вообще кайфовать от жизни? Это же рискованно...», - ответил Пресняков.

Стоит отметить, что парень часто грубо отвечает в комментариях.

Напомним, что невестка Пугачевой в белом мини произвела фурор, обнажив сладкие места: Пресняков будет в восторге.

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