52-летний российский певец Владимир Пресняков на днях в третий раз стал счастливым отцом. Мальчика назвали Ваней

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось фото артиста с новорожденным малышом на руках. Трогательный момент первого объятия довел публику до слез. Более того, и сам Пресняков уронил скупую мужскую слезу.

Певец трепетно держал запеленованного Ваню, поднеся кроху к лицу. Владимир зажмурился, силясь не разреветься от счастья.

Как известно, матерью мальчика является певица Наталья Подольская, на которой артист женат вот уже 10 лет. Пара воспитывает старшего сына - пятилетнего Артема. Также у Владимира есть сын от бывшей супруги Кристины Орбакайте - Никита, молодому человеку уже 29 и у него есть собственная семья, правда, сделать отца дедушкой он еще не удосужился.

Пользователи кинулись с жаром комментировать увиденное: большинство искренне поздравили Преснякова с рождением ребенка, но нашлись и те, кто полагает, что артисту уже поздновато становится отцом.

"Как мило, фото заряжено благодарностью, счастьем и любовью🙌👍волшебно!"

"Старый пень"

"Причёски одинаковые"

"Какой мааааленький😍 неужели мои детки тоже были такие крохотные😅😍"

"Внуков пора нянчить"

"Мужские слёзы это редкость. Они раскрывают истинные чувства… фото очень позитивное. Здоровья маме и малышу🤗"

"Какое счастье. Давайте третьего ребёнка, девочку"

"Да, немолодой. Но всё есть,чтобы воспитать и вывести в люди ребёнка. Так что не переживайте за него"

"Сильное Фото)"

"Да он уже похож на папу😂, не перепутаешь"

Напомним, что Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности

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