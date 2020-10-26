52-летний российский певец Владимир Пресняков на днях в третий раз стал счастливым отцом. Мальчика назвали Ваней
Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось фото артиста с новорожденным малышом на руках. Трогательный момент первого объятия довел публику до слез. Более того, и сам Пресняков уронил скупую мужскую слезу.
Певец трепетно держал запеленованного Ваню, поднеся кроху к лицу. Владимир зажмурился, силясь не разреветься от счастья.
Как известно, матерью мальчика является певица Наталья Подольская, на которой артист женат вот уже 10 лет. Пара воспитывает старшего сына - пятилетнего Артема. Также у Владимира есть сын от бывшей супруги Кристины Орбакайте - Никита, молодому человеку уже 29 и у него есть собственная семья, правда, сделать отца дедушкой он еще не удосужился.
Пользователи кинулись с жаром комментировать увиденное: большинство искренне поздравили Преснякова с рождением ребенка, но нашлись и те, кто полагает, что артисту уже поздновато становится отцом.
"Полноценная семья": сын Киркорова случайно выболтал главную семейную тайну о маме Наташе
«Танці з зірками» 9 выпуск: возвращение Позитива и уход сильной пары по собственному желанию
Деми Роуз едва не разорвала купальник внушительными формами, горячие кадры: «Мечта»
Первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой перемены погоды: "На большей территории..."
"Как мило, фото заряжено благодарностью, счастьем и любовью🙌👍волшебно!"
"Старый пень"
"Причёски одинаковые"
"Какой мааааленький😍 неужели мои детки тоже были такие крохотные😅😍"
"Внуков пора нянчить"
"Мужские слёзы это редкость. Они раскрывают истинные чувства… фото очень позитивное. Здоровья маме и малышу🤗"
"Какое счастье. Давайте третьего ребёнка, девочку"
"Да, немолодой. Но всё есть,чтобы воспитать и вывести в люди ребёнка. Так что не переживайте за него"
"Сильное Фото)"
"Да он уже похож на папу😂, не перепутаешь"
Напомним, что Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности
Также Politeka писала, что внук Пугачевой напугал опасными развлечениями, кадры облетели сеть: «Зачем рисковать здоровьем?»